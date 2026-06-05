Власти готовят законодательные инициативы для развития игровой индустрии.

По его словам, в 2025 году сектор информационных технологий обеспечил около 7% ВВП Молдовы и превратился в один из основных столпов экономического роста наряду с промышленностью и сельским хозяйством, сообщает Radio Moldova.

Осмокеску отметил, что власти намерены активнее развивать игровую индустрию, поскольку она позволяет привлекать молодых специалистов еще во время учебы в вузах и создавать для них возможности для работы внутри страны.

Министр подчеркнул, что успехи цифрового сектора стали результатом инвестиций в образование и подготовки кадров, которые сегодня востребованы на рынке технологий.

Отдельно он отметил результаты работы Moldova Digital Park. По его данным, в 2025 году резиденты парка получили доходы на сумму около одного миллиарда долларов. Сейчас в парке зарегистрировано более 2 700 компаний из более чем 40 стран мира.

Следующей стратегической задачей власти называют привлечение в Молдову крупных международных технологических компаний, которые смогут сформировать вокруг себя более широкий цифровой экосистем и стимулировать экономический рост.

Параллельно Министерство экономического развития и цифровизации совместно с частным сектором работает над созданием национальной политики в сфере искусственного интеллекта. Власти рассчитывают сформировать команду специалистов, которая поможет внедрять ИИ в работу государственных учреждений.

По официальным данным, в Молдове работают около 100 компаний игровой индустрии. Средний годовой доход одной такой компании составляет около 3,5 млн леев. Сектор gaming остается важной частью IT-индустрии, которая обеспечивает около 5% общего объема прямых иностранных инвестиций в экономику страны.