Геофизики записали «дыхание» Великой пирамиды Гизы.

Геофизики из Египта впервые зарегистрировали собственные колебания Великой пирамиды Гизы. Исследование показало, что частота вибраций сооружения заметно отличается от колебаний грунта вокруг него, из-за чего землетрясения воздействуют на пирамиду слабее. Об этом пишет «Хайтек» со ссылкой на публикацию в журнале Scientific Reports.

Египетский геофизик Асем Салама вместе с коллегами установил датчики в 37 точках внутри и снаружи пирамиды Хеопса. Приборы разместили в коридорах, на внешних блоках и на поверхности рядом с памятником. Система фиксировала естественные фоновые колебания — ветер, удалённый транспорт и сейсмический шум.

Учёные выяснили, что пирамида вибрирует на частоте от 2,0 до 2,6 герца, тогда как окружающий грунт показывает около 0,6 герца. Исследователи считают это важным фактором устойчивости сооружения. При совпадении частот возникает резонанс, который способен разрушать конструкции во время землетрясений. В случае Великой пирамиды такого совпадения нет.

Дополнительное внимание специалисты уделили разгрузочным камерам над Камерой Царя. Древние строители создали эти пустоты для снижения давления каменных блоков на потолок погребального помещения. Замеры показали, что уровень вибраций в этих участках ниже. Авторы работы предполагают, что камеры могут дополнительно рассеивать колебания.

Исследователи подчёркивают, что эксперимент проводили без реального землетрясения. Датчики фиксировали только слабые фоновые движения. Сильные подземные толчки способны менять структуру кладки, смещать блоки и влиять на жёсткость конструкции.

Авторы также напомнили, что до наших дней сохранились только уцелевшие памятники, поэтому оценивать устойчивость древних сооружений по одному примеру сложно. Тем не менее форма пирамиды, широкое основание, низкий центр тяжести и массивная кладка действительно могли повысить её устойчивость к сейсмическим нагрузкам.