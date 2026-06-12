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12 Июня 2026, 19:51
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Человеку впервые в истории ввели препарат для «омоложения» глаз

Американские врачи впервые ввели пациенту с глаукомой экспериментальный препарат для «омоложения» клеток глаза.

Человеку впервые в истории ввели препарат для «омоложения» глаз.
Человеку впервые в истории ввели препарат для «омоложения» глаз.

Инъекция стала частью клинического исследования бостонского стартапа Life Biosciences, целью которого является обращение вспять возрастных изменений зрения. 

Экспериментальный препарат получил название ER-100. По задумке разработчиков, он должен частично перепрограммировать клетки сетчатки, возвращая им более «молодое» состояние и улучшая работу за счет активации генов, отвечающих за синтез необходимых белков. На первом этапе исследования специалисты оценивают безопасность метода, переносимость и возможное влияние на зрение.

Идея терапии основана на гипотезе о том, что старение связано не только с повреждениями клеток, но и с утратой эпигенетической информации — своеобразных «настроек» работы генов. Если их восстановить, клетки могут частично вернуть функциональность.

Подход опирается на открытия лауреата Нобелевской премии Синъи Яманаки, который в 2007 году показал, что взрослые клетки можно перепрограммировать в более «молодое» состояние с помощью набора белков — так называемых факторов Яманаки.

При этом метод остается потенциально опасным: некоторые из этих факторов связаны с риском онкологических процессов. Поэтому ученые не используют полный набор перепрограммирующих белков: из четырех «факторов Яманаки» применяются только три. Кроме того, их действие можно включать и выключать с помощью доксициклина — обычного антибиотика, который здесь используется как «переключатель» терапии.

Исследователи подчеркивают, что речь идет о ранней стадии испытаний, и до клинического применения метода потребуются дополнительные проверки безопасности и эффективности.

Источник
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