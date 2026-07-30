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osnmedia
30 Июля 2026, 10:12
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Белый дом представил данные о лабораторном происхождении COVID-19

Администрация Белого дома опубликовала материалы, в которых приводятся аргументы в поддержку версии о лабораторном происхождении вируса COVID-19.

Белый дом представил данные о лабораторном происхождении COVID-19.
Белый дом представил данные о лабораторном происхождении COVID-19.

Специальная страница с результатами расследования появилась 29 июля на официальном сайте американской администрации, пишет osnmedia.ru

В документах утверждается, что возбудитель COVID-19 обладает биологической особенностью, которая якобы не встречается у естественных штаммов в дикой природе.

Авторы также считают, что все известные случаи заражения могли произойти после единственного проникновения вируса в человеческую популяцию.

По их мнению, это отличает пандемию COVID-19 от предыдущих вспышек заболеваний, при которых фиксировалось несколько независимых случаев передачи инфекции от животных людям.

Отдельное внимание в материалах уделяется Уханьскому институту вирусологии. Авторы доклада заявляют, что учреждение проводило исследования коронавирусов в условиях недостаточной биологической безопасности. Также утверждается, что некоторые сотрудники лаборатории почувствовали симптомы заболевания еще осенью 2019 года — до официального выявления первых случаев на рынке в Ухане.

В документах упоминается организация EcoHealth Alliance, получавшая американское финансирование для проведения исследований совместно с китайскими специалистами. После выявления предполагаемых нарушений условий гранта власти США начали процедуру прекращения финансирования.

Кроме того, Министерство юстиции США расследует деятельность организации во время пандемии. В тот же день бывший руководитель Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи отказался отвечать на вопросы сенаторов, сославшись на пятую поправку к Конституции США.

При этом опубликованные Белым домом материалы отражают позицию американской администрации и не означают окончательного научного доказательства лабораторного происхождения коронавируса.

Споры о том, возник ли вирус естественным путем или попал к людям в результате лабораторного инцидента, продолжаются.

Источник
osnmedia
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