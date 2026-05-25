theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
25 Мая 2026, 23:42
1
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Бананы в смузи могут мешать усвоению полезных веществ из ягод

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что популярное сочетание бананов и ягод в смузи может снижать усвоение флаванолов — растительных соединений, связанных со здоровьем сердца и мозга.

Бананы в смузи могут мешать усвоению полезных веществ из ягод.
Бананы в смузи могут мешать усвоению полезных веществ из ягод.

Флаванолы содержатся в ягодах, яблоках, винограде, какао, чае и ряде других продуктов. Их связывают с положительным влиянием на сердечно-сосудистую систему, кровоток и когнитивные функции, передает sciencedirect.com

Проблема, как выяснили ученые, связана не с самими бананами, а с ферментом полифенолоксидазой (ПФО). Именно он отвечает за потемнение фруктов после нарезки или контакта с воздухом. Бананы содержат много этого фермента, тогда как ягоды — значительно меньше.

Чтобы проверить влияние ПФО, участникам давали три варианта: банановый смузи, ягодный смузи и капсулу с флаванолами для контроля. Затем исследователи измеряли концентрацию флаванолов в крови и моче.

Результат оказался неожиданным: после бананового смузи уровень усвоенных флаванолов был на 84% ниже по сравнению с контролем. При этом ягодный смузи с низкой активностью ПФО показал почти такие же результаты, как капсула.

«Нас удивило, насколько сильно добавление всего одного банана снизило количество флаванолов в смузи и их усвоение организмом», — отметил руководитель исследования Хавьер Оттавиани.

Дополнительный эксперимент показал, что эффект сохранялся даже тогда, когда бананы и флаванолы не смешивали заранее. Это может означать, что фермент продолжает влиять на соединения уже после попадания пищи в желудок.

Авторы подчеркивают: работа не означает, что бананы вредны. Они остаются источником калия, клетчатки и других полезных веществ. Однако если цель смузи — получить максимум флаванолов из ягод, винограда или какао, лучше заменить банан продуктами с низкой активностью ПФО — например, манго, ананасом, апельсином или йогуртом.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте