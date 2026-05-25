rupor.md
25 Мая 2026, 11:29
7 900
Жительница Кишинёва водрузила флаг Молдовы на вершине Эвереста

Маша Кинаш, владелица студии пилатеса в Кишинёве, сообщила, что ей удалось подняться на вершину Эвереста, где она развернула национальный флаг.

«Ура! Флаг Республики Молдова на Эвересте! Хотя было очень, очень тяжело, это оказалось возможным», — написала она в посте после экспедиции, передает rupor.md

Она рассказала, что день восхождения был отмечен рекордным потоком альпинистов на маршруте — 274 восхождения за один день, что привело к сильной загруженности и увеличило время пребывания в «зоне смерти» примерно до 24 часов, что вдвое больше обычной продолжительности в таких условиях.

По её публикациям в Facebook, пик был достигнут 21 мая, в 11:37 (по времени Непала), когда она достигла самой высокой точки мира и подняла флаг Республики Молдова.

Женщина отметила, что экспедиция сопровождалась значительными трудностями и сложными ситуациями на маршруте, однако ей удалось завершить восхождение в безопасности. Она поблагодарила сторонников за поддержку и пообещала позже рассказать подробности экспедиции.

Источник
rupor.md logorupor
