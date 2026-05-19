unian
19 Мая 2026, 15:39
Сестра Софии Ротару - о певице: "У нее свой уровень, у меня – свой. Мы разные"

Украинская певица Аурика Ротару впервые за долгое время откровенно высказалась о своей родной сестре – народной артистке Софии Ротару.

В интервью ведущему Славе Демину исполнительница заявила, что ей не надоело быть сестрой Софии Ротару, учитывая то, что в публичном пространстве в большинстве случаев ее именно так упоминают. Вместе с тем певица призналась, что любит, когда на концертах ее объявляют без каких-либо регалий, а просто – Аурика Ротару, передает unian.net

Отвечая на вопрос, помогла ли ей популярность сестры в карьере, Аурика заявила, что попала на профессиональную сцену "случайно", и приходилось очень много работать - первые шаги давались нелегко.

"София тогда была уже очень известная… и много кто приходил на концерт послушать, посмотреть – похожа или не похожа. И нам приходилось очень много работать… Я никогда не пыталась добраться до уровня своей сестры. Нет. У нее свой уровень, у меня – свой. Мы разные", - заявила Аурика Ротару.

Также она ответила на вопрос о том, все ли хорошо сейчас у Софии, ведь певица после начала войны буквально исчезла со сцены.

"Слава Богу, все у нее хорошо", - отметила Аурика и дала понять, что с сестрой встречается и видится.

