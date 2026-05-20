Ким Кардашьян: Я принимаю 35 таблеток в день и мечтаю о капельнице по дороге на работу.

Во время участия в подкасте Good Hang основательница бренда SKIMS рассказала, что принимает около 35 различных пищевых добавок каждый день, передает news.am

Эта цифра настолько удивила ведущую, что та буквально потеряла дар речи. Однако Ким уточнила, что распределяет приём таблеток на три этапа в течение дня: «Я делю их на три приёма ежедневно».

Особенно тяжело, по словам Кардашьян, ей даётся рыбий жир. Звезда призналась, что в какой-то момент устала от постоянного количества капсул и решила отказаться от этой добавки.

«Я подумала: всё, больше не могу принимать этот рыбий жир. У меня уже усталость от таблеток».

Но эксперимент оказался неудачным. После сдачи анализов крови стало очевидно, что организму не хватает необходимых веществ, и ей пришлось снова вернуться к добавкам.

Ким также рассказала, что мечтает о более удобном способе получать необходимые вещества — например, через внутривенные капельницы. «Мне бы хотелось, чтобы существовала ежедневная IV-капельница, которую я могла бы делать по пути на работу».

Во время беседы разговор неожиданно перешёл к теме плотности костей. Кардашьян подключилась к записи подкаста онлайн после тренировки, и именно это стало поводом обсудить здоровье и физическую форму.

Звезда рассказала, что регулярно проходит DEXA-сканирование — исследование, позволяющее измерять плотность костей и состав тела. Более того, это уже стало настоящей семейной традицией семьи Кардашьян-Дженнер.

По словам Ким, специальный мобильный фургон с оборудованием приезжает прямо в их закрытый жилой комплекс, где живут она, её мать её сёстры. «У нас есть человек с переносным DEXA-сканером, который приезжает на фургоне. Все мои сёстры и мама живут в одном закрытом районе, поэтому фургон просто подъезжает, мы заходим внутрь, ложимся на несколько минут — и аппарат полностью сканирует тело».

Кардашьян объяснила, что процедура занимает около трёх минут и позволяет получить подробную информацию о состоянии костей.

Семья Кардашьян давно известна своим одержимым вниманием к внешности, здоровью и долголетию. В одном из эпизодов шоу The Kardashians, вышедшем летом 2024 года, сёстры сравнивали результаты тестов на биологический возраст.

Тогда Хлоя была в восторге после того, как медицинское обследование показало: биологически ей всего 28 лет, хотя фактически на тот момент ей было 40. У самой Ким, которой тогда было 43 года, биологический возраст составил 34 года.