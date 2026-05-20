Кайли Миноуг во второй раз победила рак груди.

Первый раз Миноуг столкнулась с раком груди в 2005 году, ее лечение в тот момент широко обсуждалось в СМИ. В фильме Миноуг сообщила, что ей во второй раз диагностировали рак груди пять лет назад, однако она не стала рассказывать об этом публично. Диагноз ей поставили после планового осмотра. В фильме певица отметила, что ранняя диагностика «оказалась очень полезной», передает theguardian.com

«Мой второй диагноз рака был поставлен в начале 2021 года. Мне удалось сохранить это в тайне. Не так, как в первый раз. К счастью, я это пережила. Снова. И все хорошо. Кто знает, что ждет меня впереди, но поп-музыка меня питает. Моя страсть к музыке сильнее, чем когда-либо», — говорит артистка в документальном проекте.

По словам певицы, после того как она прошла лечение, ей было трудно выбрать подходящий момент, чтобы рассказать об этом публично — в том числе после успеха ее сингла Padam Padam, получившего «Грэмми» в 2023 году. Миноуг также рассказала, что периоду борьбы с раком была посвящена ее песня Story 2023 года из альбома Tension.

«Я не чувствовала себя обязанной рассказывать об этом всему миру, и на самом деле в то время я просто не могла этого сделать, потому что была лишь тенью самой себя. В какой-то момент я вообще не хотела выходить из дома. Padam Padam открыл передо мной так много дверей, но в глубине души я знала, что рак — не просто мимолетное явление в моей жизни. Я действительно хотела рассказать о случившемся, чтобы отпустить это», — рассказала Миноуг.