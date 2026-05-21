В Китае представлен первый универсальный робот для помощи по дому — ему ищут семью.

Робот оснащён встроенным искусственным интеллектом для постоянного совершенствования навыков выполнения домашних дел и общения с людьми. Производитель пока не готов продавать новинку и ищет семьи, которые готовы взять её себе для испытаний.

Как известно, традиционные промышленные роботы выполняют строго назначенные им операции. Они не должны выходить за эти рамки, что продиктовано требованиями безопасности эксплуатации и производственной необходимостью. Домашние роботы, напротив, будут постоянно сталкиваться с чем-то неожиданным, каждую секунду взаимодействуя не только с рутинными домашними задачами, но и с людьми, детьми и домашними животными. Именно поэтому роботы получили датчики, моментально останавливающие их при риске близкого контакта с человеком.

Сообщается, что робот умеет складывать одежду, готовить или разогревать еду, убирать со стола, мыть посуду и поддерживать разговор с пожилыми людьми. Встроенный в машину ИИ распознаёт цели и поставленные перед ним задачи, выстраивает алгоритм действий и корректирует поведение в соответствии с обстановкой.

Точные характеристики робота остаются нераскрытыми — это масса, высота, число степеней свободы, тип аккумулятора, вычислительная платформа и цена. Компания уже готовит ему замену — модель GigaBrain 1, официальный релиз которой планируется на третий квартал 2026 года.