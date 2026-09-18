В Китае начали продавать двухместный летающий аппарат в форме НЛО.

В китайском городе Иу начали продавать необычный электрический летательный аппарат, внешне напоминающий НЛО. Машина рассчитана максимум на двух человек и предназначена прежде всего для коротких низковысотных полетов.

Об этом сообщает Sohu, пишет media.az

Аппарат получил дискообразный корпус и прозрачную сферическую кабину. В конструкции используются углепластик и авиационный алюминий, а винты размещены внутри защитных каналов. Машина способна вертикально взлетать и садиться без взлетно-посадочной полосы, в том числе на воду.

Производитель заявляет наличие автопилота и устойчивость к ветру до пяти баллов. Максимальная высота полета составляет около 30 метров, а продолжительность — до 15 минут. Стоимость аппарата достигает 800 тыс. юаней, или около $120 тыс.

Летательный аппарат уже получил специальное разрешение Управления гражданской авиации Китая на выполнение полетов. При этом его планируют использовать главным образом на туристических маршрутах на небольшой высоте и во время демонстрационных выступлений, а не для дальних перелетов.

Интерес к разработке оказался высоким: ранее производитель получил заказы на сумму более 120 млн юаней. Один из клиентов приобрел свыше 100 таких аппаратов.