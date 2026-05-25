В Гонконге предложили разрешить киберклубам работать как гостиницы.

По данным газеты, с марта правительство провело расследование в отношении 11 интернет-кафе, некоторые из которых подозревались в предоставлении незаконных услуг по размещению, передает scmp.com

Во множестве компьютерных клубов Гонконга посетитель может арендовать отдельную кабинку применено за 200 гонконгских долларов (около $25,5). Помимо игрового компьютера, в комнате стоит диван-кровать. «Жильцам» доступно недорогое питание и прачечная, они также могут принять горячий душ и приобрести набор гигиенических принадлежностей. Лицензией на размещение такие интернет-кафе зачастую не обладают.

В начала мая министр внутренних дел и по делам молодежи Элис Мак заявила, что власти рассматривают два варианта легализации гостиничной деятельности этих заведений. Первый — включение их в систему лицензирования в соответствии с Положением о развлекательных игровых центрах.

Другой вариант позволит использовать в отношении киберклубов механизм исключений, который уже применяют к площадкам проведения киберспортивных соревнований. Однако это не освободит заведения от государственных проверок, охватывающих, в том числе, противопожарную безопасность.

В конце прошлой недели Мак сообщила, что представители отрасли отдали большее предпочтение механизму исключений, поскольку он обеспечит большую гибкость, передает SCMP.

В то же время Эрик Йенг, президент-основатель Гонконгской киберспортивной ассоциации, призвал властей пересмотреть критерии безопасности киберклубов, которые не менялись с 2003 года, а также изменить Положение о развлекательных игровых центрах, чтобы снизить возрастной порог и продлить часы работы интернет-кафе.