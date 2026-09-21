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reuters.com logoreuters
21 Сентября 2026, 21:40
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В 2025 году в мире продали около 7 тысяч гуманоидных роботов

В 2025 году в мире продали около 7 тыс. гуманоидных роботов, предназначенных для промышленного использования и профессиональных услуг.

В 2025 году в мире продали около 7 тысяч гуманоидных роботов.
В 2025 году в мире продали около 7 тысяч гуманоидных роботов.

Продажи гуманоидных роботов пока значительно уступают объемам рынка традиционной робототехники. В 2024 году в мире установили около 542 тыс. промышленных роботов, а продажи сервисных роботов для транспорта, гостиничного бизнеса и уборки составили около 199 тыс. единиц, передает reuters.com

Генеральный секретарь IFR Сюзанна Биллер отметила, что многие гуманоидные роботы, проданные в 2025 году, не использовались непосредственно для производства. Исследовательские институты и компании приобретали их для сбора данных и совершенствования моделей искусственного интеллекта.

Автопроизводители, одними из первых начавшие внедрять гуманоидных роботов, уже проводят пилотные проекты на заводах. По словам Биллер, в отдельных случаях на предприятиях используют несколько или десятки таких роботов.

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Источник
reuters.com logoreuters
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