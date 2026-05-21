Tesla инвестирует в производство солнечных панелей и планирует стать лидером рынка.

Новый объект расположен рядом с мегафабрикой Megapack в бизнес-парке Empire West. Сочетая выпуск панелей с масштабным производством аккумуляторов, корпорация создает полностью интегрированную экосистему, способную генерировать и хранить электроэнергию в колоссальных объемах, передает nv.ua

К 2028 году Tesla планирует достичь годовой мощности производства солнечных электростанций в США на уровне 100 ГВт. Это позволит компании войти в перечень крупнейших мировых производителей отрасли. Расширение деятельности является очень своевременным, ведь спрос на электричество в США стремительно растет из-за массового распространения электромобилей, запуск центров обработки данных для искусственного интеллекта и расширения цифровой инфраструктуры.

История солнечного направления Tesla продолжается с 2016 года после приобретения компании SolarCity. Тогда бренд заключил соглашение со штатом Нью-Йорк по заводу в Буффало, получив почти 1 миллиард долларов государственных субсидий в обмен на обязательства создать 1500 рабочих мест и инвестировать 5 миллиардов долларов в течение 10 лет. Параллельно с этим высокий мировой спрос на промышленные системы Megapack и домашние батареи Powerwall превратил энергетическое подразделение в ключевой элемент долгосрочной стратегии.

Новый техасский проект свидетельствует о возвращении крупных инвестиций компании в солнечную энергетику и отражает общий тренд на локализацию производства из-за сбоев в мировых цепочках поставок. Эксперты отмечают, что масштабирование до такого уровня станет серьезным вызовом, однако этот шаг является смелой попыткой Tesla закрепиться в центре будущей экологической экономики.