Meta предложила OpenAI и другим конкурентам бесплатный доступ к WhatsApp.

После достижения лимита сообщений компания планирует брать плату за дальнейшее использование сервиса. Этот шаг стал частью переговоров с европейскими регуляторами из-за давления со стороны Еврокомиссии, передает reuters.com

По данным источников, Meta направила предложение антимонопольным органам ЕС на прошлой неделе. Это произошло после того, как Еврокомиссия допустила возможность обязать компанию открыть конкурентам доступ к WhatsApp еще до завершения расследования.

По предложению Meta, сторонние чат-боты смогут использовать API WhatsApp Business бесплатно в течение ограниченного периода или до достижения установленного лимита сообщений. После этого компания планирует взимать плату за дальнейшее использование.

В Meta утверждают, что компания уже предоставляла конкурентам временный бесплатный доступ к API WhatsApp Business на месяц, пока идут переговоры с регуляторами.

Спор вокруг WhatsApp стал частью более широкой политики ЕС против чрезмерной рыночной власти крупных технологических компаний. Для регуляторов важно, чтобы рынок ИИ-ассистентов не оказался закрытым вокруг нескольких платформ.