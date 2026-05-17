theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
oxu
17 Мая 2026, 18:00
5 035
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Мальта первой в мире оплатит гражданам ChatGPT Plus

О запуске национальной программы "Искусственный интеллект для всех" сообщила американская компания OpenAI.

Мальта первой в мире оплатит гражданам ChatGPT Plus.
Мальта первой в мире оплатит гражданам ChatGPT Plus.

Согласно соглашению с правительством Мальты, жители страны смогут бесплатно пользоваться подпиской ChatGPT Plus в течение года после прохождения курса по использованию искусственного интеллекта. Первый этап программы стартует уже в мае, а координировать проект будет Управление цифровыми инновациями Мальты, передает oxu.az

Министр экономики, предпринимательства и стратегических проектов Мальты Сильвио Шембри заявил, что страна не намерена допустить цифрового отставания граждан.

"Мальта - первая страна, запустившая партнерство такого масштаба, потому что мы не позволяем нашим гражданам отставать в цифровую эпоху. Мы ставим наших людей в авангард глобальных перемен", - отметил он.

Программа также будет доступна гражданам Мальты, проживающим за пределами страны. Финансовые условия соглашения OpenAI раскрывать не стала.

Источник
oxu
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте