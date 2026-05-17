Мальта первой в мире оплатит гражданам ChatGPT Plus.

Согласно соглашению с правительством Мальты, жители страны смогут бесплатно пользоваться подпиской ChatGPT Plus в течение года после прохождения курса по использованию искусственного интеллекта. Первый этап программы стартует уже в мае, а координировать проект будет Управление цифровыми инновациями Мальты, передает oxu.az

Министр экономики, предпринимательства и стратегических проектов Мальты Сильвио Шембри заявил, что страна не намерена допустить цифрового отставания граждан.

"Мальта - первая страна, запустившая партнерство такого масштаба, потому что мы не позволяем нашим гражданам отставать в цифровую эпоху. Мы ставим наших людей в авангард глобальных перемен", - отметил он.

Программа также будет доступна гражданам Мальты, проживающим за пределами страны. Финансовые условия соглашения OpenAI раскрывать не стала.