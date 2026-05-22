IBM получит миллиард долларов от США на строительство фабрики квантовых чипов.

Половину этой суммы – $1 млрд – получит IBM для развития нового проекта Anderon, который компания называет первой специализированной фабрикой по производству чипов для квантовых вычислений, передае cnn.com

Средства будут направлены на исследования и разработку, а также на создание инфраструктуры для выпуска квантовых пластин – основы будущих квантовых чипов. IBM также заявила о намерении дополнительно инвестировать в Anderon еще $1 млрд, при этом к проекту могут присоединиться другие инвесторы.

В компании отметили, что инициатива станет одним из крупнейших вложений американских властей в сферу квантовых технологий и должна помочь США укрепить позиции в производстве компонентов для квантовых систем.

Государственную поддержку также получат другие компании отрасли, включая D-Wave Quantum и Rigetti Computing. Каждая из них сможет привлечь до $100 млн в обмен на долю в бизнесе. Всего финансирование в рамках программы CHIPS and Science Act получат девять компаний, работающих в сфере квантовых вычислений.

По оценке IBM, квантовые технологии к 2040 году могут создать до $850 млрд экономической стоимости. Такие системы рассматриваются как перспективное решение для задач в области медицины, энергетики, обороны и экологии, хотя разработчики продолжают сталкиваться с серьезными техническими трудностями.