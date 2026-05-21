Google представила самое масштабное обновление поисковика за 25 лет.

Ключевое изменение — еще более глубокая интеграция с искусственным интеллектом. Обычная поисковая выдача с десятками ссылок на различные сайты постепенно уйдет на второй план. Журналисты пишут, что фактически поиск в том виде, к которому все привыкли за последние почти три десятка лет, прекратил свое существование. «Медуза» рассказывает, как теперь искать информацию в гугле и какие еще новинки представила Google на конференции.

Поисковая строка Google превратилась в окно диалога с ИИ. А в ближайшие месяцы еще и научится генерировать мини-приложения

Google начала трансформировать свой поиск два года назад. Тогда компания представила функцию AI Overview — короткие ответы, сгенерированные ИИ на основе запроса пользователя, которые выводятся перед основными результатами поиска. В марте 2025-го Google представила новый режим AI Mode, который позволял общаться с поисковой системой как с чат-ботом и задавать уточняющие вопросы в отдельной вкладке в меню поиска. В компании отмечают, что спустя год этим режимом ежемесячно пользуется более миллиарда человек.

Вчера на конференции Google I/O 2026 разработчики объявили, что решили полностью переделать саму поисковую строку. Теперь она представляет собой диалоговое окно, которое динамически увеличивается, подстраиваясь под длинные сложносоставные запросы. И если ответ искусственного интеллекта будет неполным, можно продолжить переписку и попросить его уточнить определенные детали.

Сами запросы могут быть не только текстовыми: можно использовать изображения, видео и файлы, а также перетаскивать в строку поиска информацию из других вкладок браузера Chrome. В качестве примера на конференции показали, как поисковая система по двум фотографиям и текстовому запросу ищет подходящее платье в определенном ценовом диапазоне.

Второе нововведение — поисковые ИИ-агенты, которыми можно пользоваться через поисковую строку. Они будут работать круглосуточно, постоянно анализируя информацию по заданной теме, и присылать обновления в случае необходимости. К примеру, если дать ИИ-агенту точные параметры квартиры, то он будет сканировать новые объявления о сдаче в аренду, уведомляя пользователя о появлении подходящих вариантов. В целом чат-боты и ИИ-агенты все это и так умеют, но как отдельные системы, не связанные с поисковиком.

Также компания улучшит и расширит возможности агентского бронирования (например, ресторанов) через поисковую строку. Система сможет предоставить актуальную информацию под конкретный запрос, включая данные о ценах и наличии свободных мест, а также предоставит ссылку для завершения бронирования. В отдельных случаях, например при поиске косметологических услуг, ИИ-поисковик сможет связаться с компанией от имени пользователя.

Помимо этого, разработчики объявили, что планируют внедрить прямо в поиск возможности Google Antigravity — собственной платформы для ИИ-разработки, запущенной осенью 2025 года. Это позволит получать ответы в виде интерактивных визуализаций, графиков, таблиц и даже отдельных мини-приложений, сгенерированных искусственным интеллектом.

Такие приложения подойдут для решения комплексных или долгосрочных задач, например планирования мероприятий. Поисковик сможет сгенерировать полноценную панель мониторинга, с помощью которой пользователь увидит статус готовности по каждому из пунктов. Или можно будет попросить Google написать код для индивидуального фитнес-трекера, в котором будут учитываться все необходимые параметры. Кроме того, он сможет предоставлять актуальную информацию в режиме реального времени — например, о погоде — и составлять интерактивные карты для пробежек.

Основой для всех этих нововведений станет новая ИИ-модель Gemini 3.5 Flash, которую также представили на конференции. Она ориентирована в первую очередь на решение агентских задач и, судя по данным самой Google, значительно превосходит предыдущие версии Gemini в ключевых .

Google уже начала обновлять свой поиск во всех регионах, где доступен режим AI Mode. Поисковые агенты станут доступны летом 2026 года, но сперва только для Gemini. Расширенные возможности бронирования для всех пользователей — тоже с лета — пока заявлены только для США. Интеграция Google Antigravity произойдет в ближайшие месяцы. Но пока будет доступна только в США для платных подписчиков.

Новый ИИ-поиск изменит привычки миллионов. Судя по всему, поиск в интернете больше не будет прежним

Во время конференции глава поиска Google Элизабет Рид подчеркнула, что это самое масштабное обновление поисковой строки более чем за 25 лет — фактически с момента появления компании. Может показаться, что произошла просто постепенная эволюция идей, которые разработчики представили два года назад. Но на самом деле долгосрочные последствия у такой трансформации поисковой системы могут быть куда более серьезными.

За новым анонсом скрывается важное архитектурное изменение, пишет издание VentureBeat. Компания объединяет AI Overview и AI Mode в единый бесшовный интерфейс, параллельно подталкивая пользователей к продолжению диалога с ИИ. Кроме того, Google хочет окончательно изменить и пользовательские привычки: сделать так, чтобы они разговаривали с поисковиком, а не искали информацию по набору ключевых слов.

После этих анонсов, отмечает TechCrunch, поиск в том виде, к которому все привыкли — со ссылками и необходимостью переходить на сайты, — фактически прекратил свое существование. Издание подчеркивает, что меняется и сама роль человека в этом процессе. Если раньше он был непосредственным участником поиска, то теперь превращается в пользователя, которому дают готовую информацию.

Сами результаты выдачи в ближайшем будущем превратятся в интерактивные веб-страницы, а привычные ссылки на сайты отойдут далеко на второй план. Все эти изменения еще сильнее ударят по тем, кто создает контент или зависит от количества его просмотров. Например, издателям, рекламодателям и специалистам по SEO-оптимизации.

При этом Google практически не дает времени на адаптацию к новой реальности. Часть функций стала доступна в момент анонса, еще часть запустят в ближайшие месяцы. В некоторых сферах, в частности в рекламе, изменения откроют новые возможности, добавляет VentureBeat. Как минимум за счет того, что осмысленный диалог с нейросетью позволит лучше понимать потребности пользователя в конкретный момент времени.

Однако изменения создают также новые неопределенности и трудности. Если человек сконцентрирован на диалоге с ИИ, захочет ли он отвлекаться от него, чтобы перейти по рекламной ссылке? Где и в какой момент этого самого диалога она будет выглядеть наиболее естественно? Наконец, насколько это безопасно для самих пользователей? Не узнают ли о нас корпорации слишком много?

С момента своего появления поиск Google стал основной цифровой дверью в интернет для пользователей по всему миру, резюмирует издание Gizmodo. Теперь, с последним ИИ-обновлением, Google меняет замки на этой двери.