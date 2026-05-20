20 Мая 2026, 23:39
Европа и Китай запустили миссию Smile для изучения магнитосферы Земли

Европейское космическое агентство (ESA) совместно с Китайской академией наук (CAS) запустили ракету-носитель Vega-C с космическим аппаратом SMILE на борту.

Миссия, стартовавшая с космодрома в Куру (Французская Гвиана), направлена на изучение взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли, передает news.am

Проект Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (Smile) рассчитан на три года. В течение ближайшего месяца аппарат совершит 11 включений двигателя, чтобы выйти на высокую эллиптическую орбиту над Северным и Южным полюсами. Полноценный сбор данных начнется в июле текущего года.

Smile станет первой миссией, использующей рентгеновское излучение для наблюдения за магнитосферой. На борту установлены четыре прибора, включая рентгеновскую и ультрафиолетовую камеры. Последняя позволит фиксировать полярные сияния непрерывно в течение 45 часов. Ученые рассчитывают объединить полученные данные, чтобы понять, как планета реагирует на постоянную бомбардировку солнечными частицами и выбросы корональной массы.

Астрономы подчеркивают, что именно магнитосфера защищает жизнь на планете от разрушительного воздействия космической радиации и геомагнитных бурь, однако точные механизмы ее функционирования до сих пор остаются предметом исследований. Миссия Smile призвана устранить эти пробелы в знаниях за счет международного сотрудничества ученых Европы и Китая.

