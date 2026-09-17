Более 90% китайских коротких сериалов в 2026 году созданы с помощью ИИ.

Китайские регуляторы аудиовизуальной сферы заявили о поддержке съемочных драм с живыми актерами на фоне того, что доля микродрам, созданных с помощью искусственного интеллекта, за первые восемь месяцев 2026 года превысила 90%.

«Наша позиция ясна — драмы с живыми актерами остаются основой качественного контента и должны получать серьезную поддержку», — заявил представитель Государственного управления по радио и телевидению (NRTA) Ван Сяолян на пресс-конференции, посвященной развитию отрасли на ближайшие пять лет, передает english.news.cn

По его словам, власти намерены усилить программу поддержки производства и проката качественных работ, а также подтолкнуть платформы к созданию отдельных разделов для драм с живыми актерами и предоставить таким проектам финансовую поддержку, чтобы они находили зрителя и окупались.

Что такое микродрамы и почему их так много

Микродрамами называют сериалы, серии которых длятся меньше 20 минут. Формат стремительно набирает популярность внутри Китая и все активнее выходит на зарубежные рынки. По официальным данным, с января по август в стране выпустили 430 тысяч микродрам — это в 13 раз больше, чем за весь 2025 год. Сегодня у такого контента свыше 800 миллионов зрителей, а объем рынка в 2025 году превысил 100 миллиардов юаней (около 14,8 миллиарда долларов США).

ИИ не под запретом, но под контролем

При этом власти вовсе не против использования нейросетей в производстве. По словам Вана, технологии открывают новые возможности для творчества в микродрамах, снижают затраты и повышают эффективность, но одновременно создают риски для качества контента и защиты прав. Поэтому такие драмы обязаны иметь четкую маркировку, а платформы должны соблюдать правила использования внешности и голоса реальных людей.

Развитие микродрам как новой формы культурного бизнеса закреплено в 15-м пятилетнем плане Китая на 2026–2030 годы. С 1 сентября в стране действует отдельный документ, регулирующий развитие и управление этим сектором, а также введена единая маркировка для наведения порядка в отрасли.

Выход на мировой рынок

На пресс-конференции чиновники также сообщили о планах расширять присутствие китайских микродрам за рубежом, используя ИИ для укрепления позиций на иностранных площадках. По данным заместителя главы и представителя NRTA Хэ Бяо, китайские микродрамы уже завоевали популярность более чем в 200 странах и регионах, занимая свыше 80% зарубежного рынка этого формата.

Доцент Пекинского объединенного университета Шао Цзян отметил, что индустрия постепенно уходит от модели, ориентированной на количество скачиваний и платный трафик, в сторону контента, интеллектуальной собственности и культурной значимости. Примером служит микродрама ENEMY, которая быстро вошла в топы рейтингов в США, Мексике, Таиланде и других странах — зрители активно обсуждали сюжет и культурные детали в соцсетях. Традиционные элементы, включая оперу и древнюю архитектуру, там вплетены прямо в ключевые сюжетные моменты, а не показаны как отдельная витрина культуры.

Если раньше на экспорт шли в основном переведенные версии китайских хитов, то теперь все больше компаний производят контент непосредственно за рубежом, работая с местными партнерами по кастингу и съемкам.

ИИ как инструмент выхода на новые рынки

Технологии становятся своего рода цифровым ускорителем для зарубежной экспансии — ИИ применяют в написании сценариев, визуальных эффектах, многоязычном дубляже и анализе аудитории, что заметно повышает эффективность производства и проката.

Руководитель продюсерской компании Ли Жоце рассказал, что его команда вышла на рынок Северной Америки в мае и уже выпустила восемь проектов. Одна из ИИ-микродрам про вампиров набрала на в социальных сетях более 15 миллионов просмотров.

«ИИ-микродрамы с западными элементами, такими как вампиры и оборотни, отвечают интересу североамериканской аудитории к готическому романтизму и историям о сверхъестественном, а стоят при этом гораздо дешевле съемок с живыми актерами», — объяснил он.

Эксперт по цифровой экономике Лю Синлян добавил, что ИИ-инструменты снижают затраты на работу с разными языками и культурами, повышают эффективность масштабного производства контента и играют все большую роль в творческих процессах — от разработки сценария до монтажа, меняя структуру издержек отрасли и упрощая адаптацию контента под разные рынки.