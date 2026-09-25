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25 Сентября 2026, 23:59
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Билл Гейтс предупредил об опасности «гибели миллиарда людей» от ИИ

ИИ обладает достаточной мощью, чтобы спровоцировать события, которые приведут к «миллиарду смертей».

Билл Гейтс предупредил об опасности «гибели миллиарда людей» от ИИ.
Билл Гейтс предупредил об опасности «гибели миллиарда людей» от ИИ.

Такое мнение высказал в интервью для программы Meet the Press на канале NBC сооснователь Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс.

Полная версия интервью выйдет на канале 27 сентября.

По его словам, «никогда еще не было оружия столь же мощного, как сочетание людей с дурными намерениями и новейших инструментов ИИ». Билл Гейтс призвал законодателей в Вашингтоне регулировать развитие ИИ. «Никто не считает, что саморегулирования достаточно»,— заявил он, и ответил утвердительно на вопрос, нужно ли принять какой-то закон в Вашингтоне по этому поводу. 

«Необходимо, чтобы правоохранительные органы и политики включились в обсуждение того, какими должны быть меры безопасности и мониторинга,— сказал он.— И это должно стать обязательным требованием. Для индустрии это повлечет за собой некоторые накладные расходы, но не приведет к кардинальному замедлению их работы».

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