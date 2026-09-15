Билл Гейтс поддержал замедление развития искусственного интеллекта.

Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс поддержал идею замедления развития искусственного интеллекта, заявив, что человечество пока не готово к последствиям стремительного прогресса в этой сфере.

ИИ представляет собой уникальную технологию, риски которой нельзя сравнивать с последствиями развития персональных компьютеров или Интернета. «Это очень серьезно», — отметил Гейтс, подчеркнув необходимость заранее оценить возможные последствия развития ИИ, передает ndtv.com

Он признал, что для человека, который всю жизнь выступал за инновации, такая позиция может показаться неожиданной. При этом Гейтс считает, что в случае с ИИ более медленное развитие позволило бы обществу лучше подготовиться к изменениям.

«Это тот редкий случай, когда инновации могут быть настолько масштабными и радикальными, что мы к ним не готовы», — заявил предприниматель.

Отдельно Гейтс предупредил о рисках использования ИИ для кибератак. Злоумышленники в ближайшем будущем смогут применять такие инструменты для проведения более сложных атак, поэтому необходимо заранее подготовить защитные меры и сохранять контроль над технологией.

В августе Гейтс предложил мировым властям заранее определить профессии и задачи, которые следует сохранить за людьми на фоне развития ИИ. По его мнению, нынешних мер недостаточно, чтобы защитить рынок труда от последствий автоматизации.

По его оценке, нынешних мер мировых лидеров в ответ на развитие ИИ недостаточно. Одной из угроз он назвал безвозвратное исчезновение многих рабочих мест. При этом, считает бизнесмен, власти могут защитить людей, закрепив за ними выполнение определенных задач.