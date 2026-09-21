Apple начала принимать от владельцев iPhone заявки на компенсации за задержку Siri с ИИ.

Apple выплатит $250 млн для урегулирования претензий владельцев iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro и всех моделей линейки iPhone 16, связанных с критической задержкой запуска Siri с поддержкой ИИ.

Ожидаемая выплата составляет около $25 за каждое соответствующее условиям устройство, однако может вырасти до $95 в зависимости от общего числа заявок. Для подачи заявки необходимо указать имя, контактные данные и серийный номер iPhone на сайте урегулирования до 21 декабря 2026 года.

В поданном коллективном иске утверждалось, что Apple сформировала у потребителей «чёткое и обоснованное ожидание» того, что новые функции ИИ, анонсированные на конференции WWDC 2024, будут доступны одновременно с выходом iPhone 16. Однако iPhone 16 поступил в продажу с ограниченным набором возможностей, несмотря на то, что позиционировался как устройство, «созданное для Apple Intelligence».

Позднее компания отложила внедрение обновлённой Siri с функциями искусственного интеллекта. Эта возможность появилась лишь в начале текущего месяца с выходом iOS 27. Тем не менее, Apple отрицала нарушение каких-либо своих обязательств перед владельцами iPhone.

В число имеющих право на компенсацию входят люди, которые приобрели модели iPhone с поддержкой Apple Intelligence в период с 10 июня 2024 года, когда Apple анонсировала эти функции, по 29 марта 2025 года, вскоре после того, как Apple отложила их внедрение. На выплаты могут рассчитывать проживающие в США владельцы следующих устройств:

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max;

iPhone 16e;

iPhone 16;

iPhone 16 Plus;

iPhone 16 Pro;

iPhone 16 Pro Max.

Компания Verita Global, администратор урегулирования спора, создала специальный сайт для подачи заявок. Сам процесс выплат займёт довольно длительное время. Окончательное слушание по утверждению выплат состоится не раньше 29 сентября 2027 года, а чеки будут отправлены не позднее чем через 60 дней после этого.