Apple разрабатывает игровой контроллер для iPhone — его могут выпустить под брендом Beats. Подробностей об устройстве пока нет, но его упоминания уже находили в коде macOS.

О разработке игрового контроллера пишет обозреватель Bloomberg Марк Гурман. По его информации, Apple работает над устройством «чуть больше года», поскольку считает этот рынок перспективным, пишет bloomberg.com

Разработкой продукта занимается принадлежащая Apple компания Beats, изначально занимавшаяся производством наушников. Гурман отмечает, что Apple всё чаще использует Beats для экспериментов в новых категориях — например, для продажи «бюджетных» чехлов и аксессуаров.

Дизайн и характеристики контроллера пока неизвестны. Когда его могут выпустить — тоже.

До этого упоминание двух игровых контроллеров нашли в коде бета-версии macOS 26.7. Оба имеют стандартный набор элементов управления: стрелки, два стика, курковые и плечевые кнопки, писало MacRumors. Однако в следующей бета-версии ОС упоминания устройств удалили.