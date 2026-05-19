bloomberg
19 Мая 2026, 15:55
9 703
Apple готовит масштабное ИИ-обновление для iPhone

Apple готовит масштабное обновление ИИ-системы Apple Intelligence в iOS 27 и iPadOS 27 с расширенными инструментами для работы с текстом.

По данным источников, Apple тестирует обновленный набор Writing Tools, который получит функции переписывания, генерации и редактирования текста. В интерфейсе клавиатуры появится отдельный переключатель Write With Siri, а при активации помощника в текстовых полях пользователям станет доступна функция Help Me Write, передает bloomberg.com

Компания также разрабатывает ИИ-инструмент для проверки грамматики, который по функциональности будет напоминать сервис Grammarly. В приложениях «Сообщения», «Почта» и других сервисах система сможет предлагать исправления и стилистические рекомендации в отдельном всплывающем меню.

Пользователи смогут принимать или отклонять изменения по отдельности, применять все исправления одновременно либо полностью игнорировать рекомендации. Кроме того, Apple предусмотрела возможность временно отключать проверку грамматики и быстро переключаться между отмеченными фрагментами текста.

В настоящее время экосистема Apple уже поддерживает базовую проверку орфографии, однако новые функции значительно расширят возможности платформы в области интеллектуальной работы с текстом и генеративного ИИ.

Ожидается, что новые Writing Tools и другие ИИ-функции Apple Intelligence будут официально представлены на конференции WWDC 2026 уже 8 июня.

Источник
bloomberg
