Apple добавила в iOS 27 полноценный режим восстановления iPhone.

Apple расширила возможности восстановления iPhone в iOS 27, добавив полноценный встроенный режим восстановления, который по функциональности напоминает аналогичный инструмент в macOS.

Нововведение должно упростить устранение программных сбоев и снизить зависимость пользователей от компьютеров при обслуживании устройств, передает macrumors.com

Для запуска режима необходимо выключить смартфон и удерживать кнопку питания до появления сообщения «Loading recovery options». После загрузки пользователю становится доступен набор сервисных инструментов для диагностики и восстановления системы.

В новый раздел вошли помощник восстановления, функция обновления операционной системы, режим диагностики, опция полного сброса устройства, а также возможность перехода в режим восстановления через Mac.

Одним из ключевых преимуществ нововведения является возможность самостоятельно восстановить работоспособность устройства после неудачного обновления прошивки или неожиданного отключения во время установки системы.

До внедрения нововведения в iOS 27 для подобных сценариев пользователям приходилось переводить смартфон в режим DFU и подключать его к компьютеру для переустановки iOS. Полноценный релиз iOS 27 состоится осенью, на данном этапе операционная система проходит этап бета-тестирования.