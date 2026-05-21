agora.md
21 Мая 2026, 09:40
8 539
Жунгиету: У нас нет оснований для возможного запроса на продление контракта с "Газпромом"

Жунгиету подчеркнул, что европейский рынок природного газа диверсифицирован, и ответственные органы ищут новые возможности для закупок.

"Нет оснований для возможного запроса на продление этого контракта (прим. ред. - контракта «Молдовагаз-Газпром»). Европейский газовый рынок достаточно диверсифицирован. Министерство занимается не закупкой природного газа, а государственной политикой. «Энергоком» работает над диверсификацией источников и закупкой газа", - отметил Жунгиету, передает agora.md

Министр энергетики исключает возможность продления контракта с «Газпромом», срок действия которого истекает осенью. На вопрос о том, что происходит с активами «Газпрома» в «Молдовагазе», он ответил: «Ничего не произойдет».

По его словам, компания постоянно отслеживает котировки на фондовом рынке и региональную ситуацию, а закупки на новый отопительный сезон будут производиться в зависимости от развития рынка.

"Они сохранили деятельность по распределению электроэнергии и продолжают оказывать услуги по распределению по всей стране. Транспортная деятельность осуществляется компанией Vestmoldtransgaz, деятельность по распределению — распределительными предприятиями «Молдавгаза», а деятельность по снабжению — компанией «Энергоком»", - добавил Жунгиету.

Источник
agora.md
