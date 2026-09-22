Жунгиету: Текущая закупочная цена на газ значительно выше заложенной в тариф

Тариф на природный газ на октябрь может быть установлен только после 30 сентября, когда станет известна закупочная цена газа на следующий месяц.

Министр энергетики Дорин Жунгиету сообщил, что в настоящее время закупочная цена значительно выше той, которая заложена в действующий тариф, сообщает logos-press.md

«Мы точно будем знать, сколько будет стоить газ в октябре, только 30 сентября. Но дело в том, что помимо накопленных отрицательных отклонений Energocom за летний период, которые были включены в тариф, совокупные отрицательные отклонения Energocom уже превышают 180 млн леев», — заявил Дорин Жунгиету.

По словам министра, после завершения периода закупок Energocom обратится в Национальное агентство по регулированию в энергетике, которое проанализирует данные и рассчитает возможную корректировку тарифа.

В то же время министр заявил, что в настоящее время Молдова не сталкивается с дефицитом газа на предстоящий холодный сезон. Energocom уже закупил более 370 млн кубометров из примерно 390 млн кубометров, необходимых для регулируемого рынка, включая объемы, предусмотренные обязательством по хранению.

«Energocom сделал свою работу, закупил значительную часть газа, необходимого на зимний сезон и газовый год. Сейчас он работает над выполнением обязательства по хранению, которое необходимо завершить до 1 ноября. Однако давление на международных, европейских рынках создает определенные риски», — заявил Дорин Джунгиету после заседания правительства.

По словам министра, на динамику цен на европейском рынке влияет в том числе то, что сжиженный природный газ с Ближнего Востока не поступает на европейский рынок в ожидаемых объемах, а сроки технического обслуживания газовой инфраструктуры в Норвегии были продлены.

«Крупное нефтяное месторождение в Норвегии, которое снабжает европейский рынок газом, находится на техническом обслуживании. Еще вчера они объявили, и утром я прочитал отчет, что соответствующая норвежская компания продлила срок проведения ремонтных работ на критически важном компрессоре до 25 сентября, и все это по-прежнему оказывает давление на цены на газ», — пояснил министр.