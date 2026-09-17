Министр энергетики: Зимой дефицита газа не ожидается, но цены будут под давлением.

Министерство энергетики под руководством Дорина Жунгиету не прогнозирует дефицита газа на рынке этой зимой.

«Однако давление на цены сохранится», — предупредил министр, сообщает realitatea.md

По словам Жунгиету, ситуация на рынке во многом будет зависеть и от погоды. Более теплая осень и зима могут означать меньшее потребление газа и, соответственно, меньшее давление на цены.

Министр отметил, что высокие температуры, зарегистрированные в последнее время в Средиземном, Северном и Черном морях, могут быть сигналом того, что предстоящая зима будет более мягкой.

Однако в случае низких температур и более сложной зимы спрос на газ может вырасти, что сохранит давление на цены.

«В сценарии более сложной, более холодной зимы давление на цены сохранится», — добавил Дорин Жунгиету.