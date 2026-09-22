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rupor.md logorupor
22 Сентября 2026, 12:24
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Жунгиету: Газ может значительно подорожать уже в ближайшее время

Министр энергетики Дорин Жунгиету подчеркнул, что любые изменения тарифа потребуют утверждения в Национальном агентстве регулирования в энергетике (НАРЭ).

Жунгиету: Газ может значительно подорожать уже в ближайшее время.
Жунгиету: Газ может значительно подорожать уже в ближайшее время.

«Наши оценки указывают на серьезный риск роста цены, которую потребители будут платить в ближайший период. Это повышение может быть значительным и ляжет бременем на бюджет семей», — заявил Жунгиету, сообщает rupor.md

Министр уточняет, что на данный момент новый тариф объявить нельзя: «Любое изменение должно быть рассмотрено НАРЭ на основе обоснованных затрат».

Напомним, с 1 сентября бытовые потребители в Молдове платят за природный газ по тарифу 20,30 лея за кубометр (с учетом НДС). При этом, как ранее пояснил эксперт в области энергетики Сергей Тофилат, биржевая стоимость газа выросла до 82 евро против 56 евро, заложенных в расчеты, из-за чего тариф может подняться еще на 6–7 леев, если высокие цены на европейских биржах сохранятся. На фоне этих рисков правительство предложит парламенту ввести чрезвычайное положение в энергетическом и гидрологическом секторах на 60 дней.

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Источник
rupor.md logorupor
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