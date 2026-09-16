Жунгиету: В начале октября станет ясно, насколько может подорожать газ.

Тариф на газ может снова вырасти. Министр энергетики Дорин Жунгиету заявил, что повышение весьма вероятно на фоне высоких котировок на европейском рынке, однако точная сумма станет известна в начале октября.

По словам министра, в последнее время эталонная цена на европейской бирже превысила 83 евро за мегаватт-час, что эквивалентно примерно 1000 долларов за тысячу кубометров газа. При открытии торгов котировки находились в диапазоне от 80,6 до 81,5 евро/МВт·ч, передает realitatea.md

Жунгиету объясняет динамику цен несколькими факторами, включая продолжающиеся перебои с поставками сжиженного природного газа из Катара на европейский рынок, конкуренцию за СПГ между Европой и Азией, а также пока еще невысокий уровень заполненности европейских подземных хранилищ. По словам министра, в начале дня средний уровень заполненности газовых хранилищ в Европе составлял 68,3%.

Дополнительное давление оказывает ситуация в Норвегии — основном поставщике трубопроводного газа в Европу, где некоторые производственные объекты находятся на техническом обслуживании перед холодным сезоном. В этих условиях, по словам министра, необходимость корректировки тарифа для потребителей в Республике Молдова становится все более очевидной.

«Продолжение этой волатильности на рынке (…) делает необходимость корректировки тарифа все более очевидной», — заявил Дорин Жунгиету.

Однако сколько именно будет стоить газ для потребителей после возможной корректировки, пока неизвестно. Министр пояснил, что существует методология расчета, а средняя закупочная цена за сентябрь будет опубликована в начале октября.

«В начале октября мы представим среднюю закупочную цену за сентябрь. И тогда уже станет более понятно, какой может быть эта возможная, потенциальная корректировка тарифа», — пояснил министр.

Жунгиету уточнил, что газ закупается заранее на основе формулы индексированной цены, а окончательная стоимость определяется с учетом средневзвешенных котировок за предыдущий месяц.

«Определенность появится в тот момент, когда станет известна средняя закупочная цена за сентябрь», — заявил министр энергетики.

Таким образом, в начале октября у властей будут необходимые данные для расчета отклонений, накопленных в августе и сентябре, и определения возможного размера корректировки тарифа на газ.

Последнее повышение тарифов на природный газ в Республике Молдова вступило в силу 1 сентября 2026 года. Решение было утверждено Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) 21 августа 2026 года. Сейчас бытовые потребители платят 20,30 лея за кубометр газа с учетом НДС. Цена выросла примерно на 41% — на 5,88 лея по сравнению с предыдущим тарифом в 14,42 лея.