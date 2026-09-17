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rupor.md logorupor
17 Сентября 2026, 19:55
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ЖДМ разделят вместе с миллиардными долгами: на кону 15 млн евро от ЕС

«Железную дорогу Молдовы» должны разделить на две государственные компании до 31 декабря 2026 года. Если реформу не завершат в срок, страна рискует потерять около 15 млн евро из Плана экономического роста ЕС.

ЖДМ разделят вместе с миллиардными долгами: на кону 15 млн евро от ЕС.
ЖДМ разделят вместе с миллиардными долгами: на кону 15 млн евро от ЕС.

Законопроект 17 сентября приняли в первом чтении, передает rupor.md

«Не закон должен быть принят до декабря. К этому сроку должен быть завершен весь процесс реорганизации», — подчеркнул председатель парламентской комиссии по экономике Марчел Спатарь. По его словам, с выполнением этого обязательства связано финансирование примерно на 15 млн евро.

ЖДМ преобразуют в CFM-Infra, которая будет управлять путями и другой железнодорожной инфраструктурой. Пассажирские и грузовые перевозки передадут отдельной компании CFM «Пассажиры и грузы». Обе структуры останутся в собственности государства, но частные перевозчики смогут запускать собственные грузовые поезда, оплачивая доступ к сети.

Реформа проходит на фоне огромных долгов предприятия. На конец августа обязательства ЖДМ перед бюджетом достигли 248,65 млн леев, коммерческие долги перед 232 кредиторами — 185,77 млн, а обязательства по внешним займам — 1,012 млрд леев, или 50,24 млн евро. Деньги занимали в том числе на покупку локомотивов и ремонт железнодорожной инфраструктуры.

После реорганизации долги, права и обязательства ЖДМ перейдут к компании-преемнику. При этом само предприятие должно получить от своих должников 1,543 млрд леев. Задолженности по зарплатам на данный момент у ЖДМ нет.

Чтобы уложиться в срок, власти предлагают ускорить процедуру: провести преобразование без предварительной налоговой проверки, сократить сроки уведомления работников и кредиторов и не позволить последним блокировать реформу без доказательств серьезного ущерба.

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Источник
rupor.md logorupor
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