За прошлую неделю таможня перечислила в бюджет почти 1 млрд леев.

В период с 14 по 20 сентября 2026 года поступления Таможенной службы в государственный бюджет составили более 962,72 млн леев. Это соответствует выполнению запланированного показателя на 106,3%.

Как сообщает ведомство, с начала текущего года Таможенная служба собрала в государственный бюджет около 31,0 млрд леев, что соответствует выполнению контрольного показателя на 103,5%, пишет logos-pres.md

В то же время в период с 14 по 20 сентября 2026 года физическими лицами-гражданами были ввезены товары, таможенная стоимость которых превышала необлагаемый лимит в 150 евро. В результате были взысканы платежи на сумму около 24,0 млн леев. Это составляет 2,5 % от общей суммы, собранной за анализируемый период.

Средства, взимаемые с налогоплательщиков, поступают непосредственно в государственный бюджет и распределяются на выплату зарплаты, развитие инфраструктуры, социальные проекты и т. д.

Кроме того, за отчетный период было оформлено 12 921 таможенных деклараций, а поток транспортных средств составил 84 703 пересечения.

Наиболее загруженными таможенными постами на прошлой неделе по-прежнему оставались "Леушены" и "Скуляны", 17 496 и 14 298 пересечений, соответственно.