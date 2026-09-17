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logos-press.md logologos-press
17 Сентября 2026, 20:50
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Более 80% сотрудников Таможенной службы довольны своей рабочей средой

Более 80% сотрудников Таможенной службы Молдовы положительно или очень хорошо оценили уровень уважения и инклюзии на рабочем месте и организационный климат с точки зрения гендерного равенства.

Более 80% сотрудников Таможенной службы довольны своей рабочей средой.
Более 80% сотрудников Таможенной службы довольны своей рабочей средой.

Такие результаты показал опрос, проведенный среди 526 таможенных служащих. Результаты исследования восприятия и отношения сотрудников Таможенной службы к вопросам гендерного равенства были представлены 17 сентября на рабочем заседании ведомства, пишет logos-pres.md

В обсуждении приняли участие директор Таможенной службы Раду Врабие, члены Координационной группы по вопросам гендерного равенства и эксперты проекта «ЕС за гендерное равенство – Служба поддержки реформ», финансируемого Евросоюзом и реализуемого NIRAS. 

Что показал опрос сотрудников

Исследование охватило около 35% штатной численности Таможенной службы. Ответы собирались анонимно и конфиденциально.

Более 70% респондентов отметили наличие в учреждении положительных профессиональных примеров – как среди женщин, так и среди мужчин, на которых могут ориентироваться новые сотрудники.

Почти 80% участников опроса положительно оценили обеспечение справедливости в процессах принятия решений.

В исследовании также изучались условия рабочей среды, участие женщин и мужчин в принятии решений, доступ к трудоустройству, продвижению и профессиональному обучению, баланс между профессиональной и личной жизнью, а также уровень знания сотрудниками институциональных политик и механизмов в сфере гендерного равенства.

По итогам исследования эксперты отметили деятельность Таможенной службы и институциональные усилия по формированию профессиональной среды, основанной на уважении, инклюзии и равных возможностях.

Директор Таможенной службы Раду Врабие заявил, что полученные результаты отражают работу учреждения по укреплению организационной культуры, основанной на профессионализме, взаимном уважении и принципе меритократии.

Он также подтвердил намерение продолжить развитие политик и практик, обеспечивающих женщинам и мужчинам равные возможности для профессиональной реализации и карьерного развития.

В рамках обсуждения были представлены рекомендации по дальнейшему развитию программ лидерства и наставничества, усилению мер по совмещению профессиональной и личной жизни, а также проведению информационных и профессиональных мероприятий.

Таможенная служба связывает эту работу с формированием современной, справедливой и инклюзивной рабочей среды, а также с реализацией Национальной программы по выполнению резолюции 1325 Совета Безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность» на 2023–2027 годы.


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Источник
logos-press.md logologos-press
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