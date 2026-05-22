22 Мая 2026, 12:15
В выходные дни в Молдове снова подорожает топливо

НАРЭ установило новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать с 23 по 25 мая.

Таким образом, бензин подорожает на 12 банов и будет стоить 31,32 лея за литр, а дизельное топливо подорожает на 11 банов - до 29,17 лея за литр.

Отметим, что правительство изменило методику расчёта цен на топливо, и изменения на международном рынке теперь могут быстрее ощущаться водителями на автозаправках.

НАРЭ будет устанавливать цены на основе средней международной котировки за последние 7 дней, а не за 14, как было ранее. По словам властей, таким образом водители будут быстрее ощущать как подорожания, так и удешевления топлива.

