22 Мая 2026, 12:15
10 587
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В выходные дни в Молдове снова подорожает топливо
НАРЭ установило новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать с 23 по 25 мая.
Таким образом, бензин подорожает на 12 банов и будет стоить 31,32 лея за литр, а дизельное топливо подорожает на 11 банов - до 29,17 лея за литр.
Отметим, что правительство изменило методику расчёта цен на топливо, и изменения на международном рынке теперь могут быстрее ощущаться водителями на автозаправках.
НАРЭ будет устанавливать цены на основе средней международной котировки за последние 7 дней, а не за 14, как было ранее. По словам властей, таким образом водители будут быстрее ощущать как подорожания, так и удешевления топлива.