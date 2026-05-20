В Румынии собирают средства на покупку Джурджулештского порта.

Американская компания Franklin Templeton, единоличный управляющий Фондом Proprietatea (FP), воспользовалась своим преимущественным правом и приобрела 5,63 млн акций номинальной стоимостью 10 румынских леев за акцию, выпущенных Национальной компанией по управлению морскими портами, сообщает logos-press.md со ссылкой на profit.ro

Размещение акций на сумму 56,32 млн леев (10,81 млн евро) обеспечивает денежные средства, необходимые для операции по увеличению уставного капитала, решение о которой было принято в конце марта внеочередным общим собранием акционеров компании, управляющей портом Констанца.

У FP в этой компании 20% акций, а мажоритарным акционером является румынское государство.

Необходимость в увеличении капитала возникла в контексте завершения компанией приобретения порта Джурджулешть, единственного водного выхода Республики Молдова к Дунаю.

Однако, как говорится в сообщении FP для фондовой биржи, администратор фонда оставляет за собой право использовать все необходимые правовые средства в соответствии с действующим законодательством для защиты законных интересов фонда в связи с соответствующим увеличением уставного капитала, ссылаясь на возражения, высказанные представителями Franklin Templeton после проведения годового общего собрания акционеров по этому вопросу.

Дело в том, что FP изначально был против этой покупки, по крайней мере в той форме, в которой она происходит. И неоднократно открыто высказывал это мнение.

Но, судя по всему, сделку всё-таки продавят, и порт Джурджулешть перейдёт в собственность Румынии.