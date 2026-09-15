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bani.md logobani
15 Сентября 2026, 23:38
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В небе Молдовы зафиксировано 186 рейсов за день

В сентябре 2026 года в Республике Молдова был зарегистрирован пик авиатрафика — 186 прилетов и вылетов за один день, что превысило предыдущий максимум, установленный этим летом.

Исторический максимум: В небе Молдовы зафиксировано 186 рейсов за день
Исторический максимум: В небе Молдовы зафиксировано 186 рейсов за день

Новый рекорд примерно на 1,6% выше прежнего показателя в 183 рейса, о котором EUROCONTROL сообщал с 29 июля, передает bani.md

Данные европейской организации показывают, что на фоне мощного роста авиатрафика рекорды Молдовы этим летом обновлялись один за другим:

  • 27 августа 2025 года: 176 рейсов за день.
  • Июль 2026 года: 179 прилетов и вылетов за день.
  • Конец июля 2026 года (31-я неделя): 183 рейса за день.
  • Сентябрь 2026 года: Новый исторический максимум — 186 воздушных движений.

Этот рост происходит в период беспрецедентного бума в авиации Республики Молдова. Ранее EUROCONTROL отмечал, что Международный аэропорт Кишинева этим летом также установил собственный рекорд, достигнув показателя в 187 рейсов за одни сутки (при предыдущем максимуме в 183 рейса).

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Источник
bani.md logobani
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