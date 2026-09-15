В небе Молдовы зафиксировано 186 рейсов за день

В сентябре 2026 года в Республике Молдова был зарегистрирован пик авиатрафика — 186 прилетов и вылетов за один день, что превысило предыдущий максимум, установленный этим летом.

Исторический максимум: В небе Молдовы зафиксировано 186 рейсов за день