В Нацбанке Молдовы в рамках «Ночи музеев» выставят золотой слиток весом 12 кг

Гражданам представят историю денег, денежное наследие Республики Молдова и роль центрального банка в экономике страны, передает moldpres.md

Мероприятие пройдёт 23 мая 2026 года, с 16:00 до 23:00, в здании Национального банка Молдовы.

Одной из главных достопримечательностей мероприятия станет золотой слиток весом более 12 кг, который посетители смогут внимательно рассмотреть в рамках экскурсионных туров с гидом. Одновременно у публики будет возможность узнать от специалистов НБМ, как изготавливаются банкноты молдавского лея и какие технологии лежат в основе их защиты. Кроме того, гости смогут ознакомиться с методами проверки подлинности банкнот, а также с символами и их значением, которые определяют национальную валюту.

«Принимая участие в акции “Европейская ночь музеев”, Национальный банк стремится приблизить публику к истории молдавского лея, к труду, стоящему за каждой банкнотой, и к роли центрального банка в поддержании финансовой стабильности. Это приглашение взглянуть на деньги и через их идентичностную, культурную и образовательную ценность», — отметила глава НБМ Анка Драгу.

Экспозиция будет включать памятные и юбилейные монеты, редкие денежные выпуски, архивные материалы и другие экспонаты, иллюстрирующие эволюцию национальной денежной системы. Экскурсии с гидами предоставят посетителям возможность напрямую пообщаться со специалистами НБМ.

Экскурсии будут проводиться каждый час в формате, доступном широкой публике. Участие бесплатное, без предварительной регистрации, а доступ в здание Национального банка Молдовы будет возможен по удостоверению личности. Взрослые, сопровождающие детей, будут нести ответственность за их безопасность на протяжении всего посещения.

«Европейская ночь музеев», которая в этом году проводится уже в двадцать второй раз, организуется под патронатом ЮНЕСКО, Совета Европы и Международного совета музеев, продвигая свободный доступ к культуре и сближение публики с наследием культурных, образовательных и публичных учреждений по всему миру.