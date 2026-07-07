В Молдове выросло потребление угля, а дизель сохранил лидерство среди видов топлива.

В 2025 году потребление угля в Молдове достигло 116 тыс. тонн, что примерно на треть больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики.

При этом дизельное топливо сохранило статус самого востребованного нефтепродукта в стране. Его доля в общем объеме потребления нефтепродуктов составила 63%, или более 750 тыс. тонн, что на 60 тыс. тонн больше, чем в 2024 году, сообщает Radio Moldova.

Одновременно Молдова почти в четыре раза увеличила импорт электроэнергии — с 744 тыс. МВт·ч в 2024 году до 3,3 млн МВт·ч в 2025-м.

В то же время собственное производство электроэнергии также значительно выросло. Производство первичной энергии увеличилось с 650 тыс. МВт·ч до 1,1 млн МВт·ч.

Внутреннее потребление электроэнергии выросло с 4 млн до 4,1 млн МВт·ч, однако остается более чем на 500 тыс. МВт·ч ниже показателей 2022 и 2023 годов.

Потребление бензина, напротив, немного сократилось — с 192 тыс. тонн в 2024 году до 189 тыс. тонн в 2025-м.

Также продолжает снижаться использование сжиженного газа: с 57 тыс. тонн в 2022 году до 54,5 тыс. тонн в 2025 году.

Напомним, 26 июня парламент принял закон, предусматривающий создание к 2030 году стратегических запасов нефтепродуктов в объеме, эквивалентном не менее 90 дням чистого импорта.

Кроме того, власти намерены к 2030 году довести долю электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников в Молдове, как минимум до 30% внутреннего потребления.