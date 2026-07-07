theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
radiomoldova.md logoradiomoldova
7 Июля 2026, 20:32
23
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове выросло потребление угля, а дизель сохранил лидерство среди видов топлива

В 2025 году потребление угля в Молдове достигло 116 тыс. тонн, что примерно на треть больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики.

В Молдове выросло потребление угля, а дизель сохранил лидерство среди видов топлива.
В Молдове выросло потребление угля, а дизель сохранил лидерство среди видов топлива.

При этом дизельное топливо сохранило статус самого востребованного нефтепродукта в стране. Его доля в общем объеме потребления нефтепродуктов составила 63%, или более 750 тыс. тонн, что на 60 тыс. тонн больше, чем в 2024 году, сообщает Radio Moldova.

Одновременно Молдова почти в четыре раза увеличила импорт электроэнергии — с 744 тыс. МВт·ч в 2024 году до 3,3 млн МВт·ч в 2025-м.

В то же время собственное производство электроэнергии также значительно выросло. Производство первичной энергии увеличилось с 650 тыс. МВт·ч до 1,1 млн МВт·ч.

Внутреннее потребление электроэнергии выросло с 4 млн до 4,1 млн МВт·ч, однако остается более чем на 500 тыс. МВт·ч ниже показателей 2022 и 2023 годов.

Потребление бензина, напротив, немного сократилось — с 192 тыс. тонн в 2024 году до 189 тыс. тонн в 2025-м.

Также продолжает снижаться использование сжиженного газа: с 57 тыс. тонн в 2022 году до 54,5 тыс. тонн в 2025 году.

Напомним, 26 июня парламент принял закон, предусматривающий создание к 2030 году стратегических запасов нефтепродуктов в объеме, эквивалентном не менее 90 дням чистого импорта.

Кроме того, власти намерены к 2030 году довести долю электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников в Молдове, как минимум до 30% внутреннего потребления.

Источник
radiomoldova.md logoradiomoldova
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте