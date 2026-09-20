В Молдове уточнили требования к маркировке «отечественный продукт».

Производители, переработчики и продавцы в Республике Молдова должны уделять больше внимания тому, как они указывают страну происхождения товаров после вступления 10 августа 2026 года в силу новых положений.

В связи с этим Торгово-промышленная палата (ТПП) Республики Молдова в течение сентября организовала три региональные информационные сессии в Кагуле, Бельцах и Унгенах. В них приняли участие представители более 70 компаний, а также Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, передает bani.md

Обсуждения были посвящены ситуациям, в которых товару может быть присвоено происхождение «Республика Молдова», а также различиям между понятиями, которые на первый взгляд могут показаться схожими: «страна происхождения», «страна производителя», «изготовлено в», «отечественный продукт» и «упаковано в».

Эксперты ТПП пояснили, что происхождение товара определяется не только местом, где он был упакован, или местонахождением производителя. Если продукция изготовлена из сырья, поступившего из нескольких стран, учитываются технологический процесс и операции по переработке конечного продукта.

Компании должны иметь возможность подтвердить заявленное происхождение соответствующими документами. Если происхождение невозможно однозначно установить или возникают неясности, может потребоваться проведение экспертизы происхождения.

Торгово-промышленная палата является компетентным учреждением, которое проводит такие экспертизы и выдает заключение о стране происхождения товара.

ТПП рекомендует производителям, поставщикам и продавцам внимательно проверять информацию, указанную на продукции, и убеждаться в том, что она является точной, понятной и соответствует законодательству. Неверное указание происхождения может ввести потребителей в заблуждение и создать проблемы для экономических операторов.

Новые правила важны в том числе для продукции, представленной как «отечественная», поскольку использование такой маркировки должно соответствовать фактическому происхождению товара и способу его производства.

Торгово-промышленная палата проведет новую информационную онлайн-сессию 25 сентября 2026 года. К участию приглашаются производители, переработчики, продавцы, представители торговых сетей и другие заинтересованные экономические операторы.