ANSA готовит новые правила для малых производителей.

Национальное агентство безопасности пищевых продуктов (ANSA) вынесло на обсуждение новое руководство для небольших хозяйств и агропансионатов.

Документ, как считает ведомство, призван избавить малый бизнес от избыточного давления и легализовать работу локальных производителей, передает rupor.md

ANSA хочет изменить подход к контролю качества для крестьянских хозяйств, семейных ферм, индивидуальных предпринимателей, агропансионатов и небольших перерабатывающих цехов.

В отличие от крупных агрохолдингов, для которых созданы сложные системы анализа рисков с целыми штатами специалистов, небольшим производителям предлагают простые базовые стандарты гигиены. Авторы руководства разрешили фермерам справляться своими силами или привлекать внешних экспертов, опираясь на понятные примеры.

По информации ANSA, изменения затрагивают три ключевых направления. Во-первых, от бизнеса требуют соблюдать базовые правила чистоты: использовать чистую питьевую воду, следить за гигиеной сотрудников, контролировать температуру, вовремя бороться с вредителями и безопасно утилизировать отходы. Во-вторых, каждый производитель должен уметь отслеживать происхождение сырья и при необходимости вовремя снимать бракованную партию с продажи, а также правильно маркировать товар для покупателей. В-третьих, вся деятельность должна вестись на официально зарегистрированных объектах.

Как отмечают в ведомстве, эти шаги необходимы для гармонизации местных норм с европейскими стандартами безопасности пищевой цепи, защиты потребителей и сохранения традиционного локального ассортимента. Для самих производителей это снизит административную нагрузку и повысит доверие покупателей к крафтовой продукции, однако потребует большей ответственности за соблюдение гигиены и качество упаковки. Жители Молдовы, в свою очередь, смогут покупать домашние сыры, выпечку или мясные изделия с полной уверенностью в их безопасности и прозрачном происхождении.

Общественные консультации по проекту уже открыты, и все заинтересованные лица могут ознакомиться с документом на сайте ведомства. При этом для сложных технологических процессов, таких как выпечка или мясопереработка, фермерам дополнительно понадобятся профильные отраслевые гиды.