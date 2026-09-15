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logos-press.md logologos-press
15 Сентября 2026, 08:02
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В Молдове урегулируют НДС на импорт товаров до 150 евро

Для внедрения новых положений о специальном режиме применения НДС при дистанционной продаже импортируемых товаров ГНС инициирует разработку приказа.

В Молдове урегулируют НДС на импорт товаров до 150 евро.
В Молдове урегулируют НДС на импорт товаров до 150 евро.

В нем будет утвержден порядок регистрации в качестве плательщика НДС, а также аннулирования регистрации и изменения  данных налогоплательщиков, которые будут его уплачивать, сообщает logos-press.md

Напомним, новый специальный режим коснется нерезидентов, которые осуществляют дистанционную продажу импортируемых товаров, за исключением подакцизных, физическим лицам, не осуществляющим предпринимательскую деятельность в Молдове. 

Этот режим  вводится проектом бюджетно-налоговой и таможенной политики на 2027 год, который был утвержден парламентом в первом чтении на прошлой неделе. В частности, новые положения предусматривают дополнение раздела III НК главой 10 – «Специальный режим для дистанционной продажи импортируемых товаров». Он предусматривает применение НДС при дистанционной продаже ввозимых в страну товаров, внутренняя стоимость которых не превышает 150 евро. 

К налогу на добавленную стоимость будет добавляться и фиксированная плата за обработку посылки в размере 12 леев за каждую, и взимание этих выплат власти обещают производить  автоматически, чтобы избежать излишней бюрократии. ГНС приглашает всех заинтересованных лиц представить до 18 сентября 2026 года предложения и рекомендации для разработки приказа на адрес igor.stavinschi@sfs.md.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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