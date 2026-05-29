theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
29 Мая 2026, 11:24
5 895
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

НАРЭ: По сравнению с апрельским пиком стоимость дизеля снизилась на 6,58 лея за литр

Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдовы сообщает о продолжающемся снижении максимальных розничных цен на бензин и дизельное топливо.

НАРЭ: По сравнению с апрельским пиком стоимость дизеля снизилась на 6,58 лея за литр.
НАРЭ: По сравнению с апрельским пиком стоимость дизеля снизилась на 6,58 лея за литр.

Причиной стало резкое падение мировых нефтяных котировок после сообщений о возможном соглашении между США и Ираном по расширению перемирия и обеспечению свободного судоходства через Ормузский пролив.

Цена нефти марки Brent Crude опустилась ниже 92 долларов за баррель, что стало одним из крупнейших снижений за последние месяцы. Одновременно подешевели и котировки Platts на бензин и дизель.

Поскольку Молдова полностью зависит от импорта нефтепродуктов, эти изменения напрямую отражаются на внутреннем рынке.

По сравнению с апрельским пиком стоимость дизельного топлива уже снизилась на 6,58 лея за литр.

На период с 30 мая по 2 июня НАРЭ установило следующие максимальные цены: бензин — 30,67 лея за литр (минус 24 бана), дизтопливо — 28,40 лея за литр (минус 27 банов).

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте