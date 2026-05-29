НАРЭ: По сравнению с апрельским пиком стоимость дизеля снизилась на 6,58 лея за литр.

Причиной стало резкое падение мировых нефтяных котировок после сообщений о возможном соглашении между США и Ираном по расширению перемирия и обеспечению свободного судоходства через Ормузский пролив.

Цена нефти марки Brent Crude опустилась ниже 92 долларов за баррель, что стало одним из крупнейших снижений за последние месяцы. Одновременно подешевели и котировки Platts на бензин и дизель.

Поскольку Молдова полностью зависит от импорта нефтепродуктов, эти изменения напрямую отражаются на внутреннем рынке.

По сравнению с апрельским пиком стоимость дизельного топлива уже снизилась на 6,58 лея за литр.

На период с 30 мая по 2 июня НАРЭ установило следующие максимальные цены: бензин — 30,67 лея за литр (минус 24 бана), дизтопливо — 28,40 лея за литр (минус 27 банов).