В Молдове продолжают сокращаться площади виноградников.

Однако власти считают, что этот процесс следует рассматривать скорее как реструктуризацию отрасли, а не как ее упадок.

За последние восемь лет на каждый гектар новых виноградников приходилось около семи гектаров выкорчеванных насаждений, заявил директор Национального офиса винограда и вина Штефан Яманди. По его словам, значительная часть ликвидированных виноградников была старой, малопродуктивной и засаженной сортами, которые больше не пользуются спросом на рынке, сообщает noi.md

Среди старых виноградников есть плантации с сортами, спрос на которые значительно снизился, а низкая урожайность делает их содержание нерентабельным.

Директор Национального бюро винограда и вина подчеркнул, что урожайность в четыре-пять тонн винограда с гектара во многих случаях уже не позволяет покрывать расходы, тогда как среднемировой показатель составляет около десяти тонн с гектара.

Еще одной проблемой являются заброшенные виноградники. Штефан Яманди отметил, что их необходимо выкорчевывать, поскольку они могут стать очагами заболеваний для расположенных поблизости насаждений и увеличить расходы производителей на обработку растений.

«Мы хотим заново засадить те виноградники, которые больше не являются рентабельными, заменить сорта, выращивание которых также стало нерентабельным», — сказал Штефан Яманди.

За последние пять лет площадь виноградников в Республике Молдова сократилась на десять тысяч гектаров и сейчас составляет немногим более 100 тысяч гектаров, из которых только 93 тысячи гектаров являются плодоносящими, свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.