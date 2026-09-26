Производитель: Дизель — 37 леев, а виноград мы продаем по цене пяти лет назад.

Производительница технического винограда бьет тревогу из-за ситуации, сложившейся у виноградарей.

По ее словам, закупочные цены остаются практически на том же уровне, что и пять лет назад, тогда как дизельное топливо, удобрения и рабочая сила значительно подорожали.

Женщина опубликовала в социальных сетях сообщение, в котором показала урожай винограда сорта Каберне и рассказала, что, несмотря на качество продукции и большие расходы производителей, предлагаемые в этом году цены очень низкие, передает stiri.md

«Я говорю о производителях технического винограда. Только мне в этом году больно от происходящего или всем? Потому что мы с такой заботой выращиваем этот виноград. Перед нами Каберне, такое качество винограда, и за сколько мы его в этом году продаем?» — говорит производительница.

Она утверждает, что сельхозпроизводители сталкиваются с постоянно растущими расходами, особенно на топливо, удобрения, средства обработки и рабочую силу.

«Сколько еще может выдерживать и терпеть сельхозпроизводитель? Только мне больно? Только мне хочется плакать, когда я вижу столько труда? Дизель — 37 леев за литр, удобрения, рабочая сила, а мы еще сталкиваемся и с нехваткой рабочей силы», — заявляет женщина.

По ее словам, цена, предлагаемая за виноград Каберне, сейчас примерно такая же, как и пять лет назад.

«Этот Каберне пять лет назад стоил пять леев, и в этом году — столько же. Дорогие производители, виноградари, я не понимаю, почему производителям, которые производят сырье, вставляют палки в колеса», — сказала производительница.

Женщина задается вопросом, как возможно, что практически все производственные расходы растут, а цена на технический виноград остается на том же уровне или даже оказывается ниже, чем в прошлом году.

«Как может абсолютно все дорожать, включая рабочую силу, дизель, средства для обработки, а цена на технический виноград фактически снижаться по сравнению с прошлым годом?» — говорит предпринимательница.

Производительница также отмечает, что около пяти лет назад, когда виноград стоил примерно столько же, сколько сейчас, дизельное топливо стоило около девяти леев за литр, а тонна удобрений обходилась примерно в 8 тысяч леев.

Ее сообщение вызвало реакцию и со стороны других сельхозпроизводителей. Одна из пользователей заявила, что аналогичные проблемы ощущают и производители столового винограда.

«Кристина, ты озвучила вопрос десятков производителей. У нас точно такая же ситуация, в том числе со столовым виноградом. Для производителей это катастрофа», — прокомментировала женщина.