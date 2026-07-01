В Молдове посредники «забирают» больше половины рынка страхования.

Посредники оформляют более половины страховых премий в Молдове (около 60%), но забирают себе в качестве комиссионных лишь часть суммы продаж.

Степень посредничества на конец первого квартала 2026 года достигает пика при страховании жизни. Через страховых агентов заключается 94% договоров, передает logos-pres.md

Данные приводит Национальный банк, отмечая, что лидирующие позиции привлечения средств в страховой бизнес занимают страховые брокеры, на долю которых приходится около 78% всех посреднических операций. Банковским агентам (Bancassurance) передается 12,1% от общего объема рынка. А страховым агентам – 10,4%.

Комиссия посредников, которая закладывается в стоимость полиса для покрытия их расходов и маржи, часто составляет от 20% до 22% в зависимости от вида страхования.

Например, в ОСАГО это регулируемый показатель, и о нем спорят. Посредники зарабатывают в среднем около 21% от общей суммы стоимости проданных полисов. В первом квартале, по данным НБМ, комиссионные составили 158,4 млн леев, что на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В том числе посредники заработали комиссионные от посредничества при заключении страховых договоров – 157,4 млн леев, а от оказания помощи потребителям при урегулировании страховых случаев – всего 1 млн леев. Согласно отчетам, в первом квартале 2026 года страховые посредники заключили 248,4 тыс. страховых договоров (58,4% от общего числа договоров, заключенных на рынке).

При этом сумма страховых премий, привлеченных через посредников, составила 489,0 млн леев, что составляет приблизительно 59,6% от общей суммы валовых страховых премий (820,2 млн леев). По состоянию на конец марта.2026 года отмечено увеличение стоимости привлеченных через посредников премий примерно на 1,6%, или на 7,6 млн леев по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Новые правила требуют от брокеров абсолютной прозрачности в отношении своих комиссионных и исключают скрытые конфликты интересов. Клиент должен четко понимать, сколько именно брокер зарабатывает на его полисе. Рост онлайн-продаж заставляет брокерские сети вкладывать значительную часть комиссионных в развитие цифровых платформ и быструю обработку данных, что снижает их чистую маржинальность по сравнению с прошлыми годами.