В Молдове на упаковках электронных сигарет появятся новые надписи.

В Молдове предупреждения о вреде здоровью на табачных изделиях станут крупнее и заметнее, а на упаковках электронных сигарет и заправочных флаконов появятся обязательные данные об ингредиентах, ароматизаторах и дозировке никотина.

Соответствующий законопроект одобрило правительство по инициативе министерства здравоохранения и Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), передает rupor.md

Новые правила строго регламентируют размеры, центрирование и ротацию предупреждений о здоровье. При этом названия и товарные знаки брендов производителям запретят размещать выше этих предупреждений.

Документ также обновляет текст четырех предупреждений. На пачках появятся фразы: «Курение вызывает рак полости рта и горла», «Курение может убить нерожденный плод», «Ваш дым вредит вашим детям, семье и друзьям» и «Бросьте курить — останьтесь в живых ради близких».

На упаковках электронных сигарет и жидкостей для заправки теперь будут указывать состав в порядке уменьшения массы, точный объем никотина на одну дозу, ароматизаторы, номер партии и обязательное предупреждение о защите от детей.

Кроме того, власти гармонизируют с нормами Евросоюза терминологию в сфере импорта, рекламы и спонсорства табачных изделий. Как отмечается, цель изменений — сделать информацию о рисках понятной для граждан и выполнить обязательства Молдовы на пути евроинтеграции.

Теперь законопроект должен рассмотреть парламент. Часть новых норм вступит в силу сразу после публикации в «Официальном мониторе», а остальные — поэтапно, включая дату вступления в силу Договора о присоединении республики к ЕС.