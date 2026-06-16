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Point.md logoPoint
16 Июня 2026, 22:32
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Ученые: Охлаждающие компоненты электронных сигарет могут вызывать аритмию

Синтетические охлаждающие вещества, которые добавляют в электронные сигареты для создания ощущения прохлады при затяжке, могут повышать риск нарушений сердечного ритма.

Ученые: Охлаждающие компоненты электронных сигарет могут вызывать аритмию.
Ученые: Охлаждающие компоненты электронных сигарет могут вызывать аритмию.

К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы Университета Луисвилла, передает ahajournals.org

Ученые изучили воздействие популярных охлаждающих компонентов WS-3 и WS-23 на сердечно-сосудистую систему. В ходе экспериментов лабораторные мыши вдыхали аэрозоли электронных сигарет с никотином и охлаждающими веществами, а также без них. Кроме того, исследователи анализировали влияние этих соединений на выращенные в лаборатории клетки человеческого сердца.

Оказалось, что все протестированные охлаждающие компоненты изменяли вариабельность сердечного ритма — показатель, связанный с работой вегетативной нервной системы и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Наиболее выраженный эффект был обнаружен у вещества WS-23.

Его добавление к составу электронных сигарет увеличивало количество преждевременных сердечных сокращений у мышей примерно в три раза по сравнению с воздействием никотина без охлаждающих добавок.

Также исследователи зафиксировали учащение сердцебиения и изменения электрической активности сердца, которые могут способствовать развитию аритмий. По словам авторов работы, такие нарушения потенциально повышают риск опасных расстройств сердечного ритма и даже внезапной остановки сердца.

Эксперименты на клетках человеческого сердца показали, что в условиях гормонального стресса охлаждающие вещества также влияли на электрическую активность сердечной ткани.

Авторы подчеркивают, что синтетические охлаждающие добавки широко используются в современных вейпах, поскольку смягчают вкус и делают процесс курения более комфортным. Ученые считают, что их безопасность требует дополнительного изучения, а действующие нормы регулирования электронных сигарет могут нуждаться в пересмотре.

Источник
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