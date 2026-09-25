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rupor.md logorupor
25 Сентября 2026, 08:26
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В Молдове хотят объединить четыре транспортных регулятора в одно ведомство

Депутат от PAS Раду Мариан считает такую идею заслуживающей внимания, однако признает, что пока не видел документов правительства и детали реформы еще предстоит изучить.

В Молдове хотят объединить четыре транспортных регулятора в одно ведомство.
В Молдове хотят объединить четыре транспортных регулятора в одно ведомство.

Речь идет о возможном объединении Железнодорожного агентства, Морского агентства, Национального агентства автомобильного транспорта и Управления гражданской авиации в одну структуру, которая будет отвечать за регулирование транспортной отрасли, сообщает rupor.md

«Да, я слышал об этой концепции, над которой работает правительство. Если говорить только об идее, не видя документов, считаю, что ее стоит предварительно рассмотреть. В принципе, это была бы хорошая идея», — заявил Раду Мариан.

По словам депутата, небольшие размеры Молдовы позволяют сосредоточить регулирование автомобильного, железнодорожного, морского и воздушного транспорта в одном учреждении.

«Мы небольшое государство и, думаю, можем иметь одно учреждение для регулирования транспортных сфер — наземного, морского и воздушного транспорта», — сказал парламентарий.

Предложение рассматривается в рамках более широкой реорганизации учреждений, находящихся в подчинении Министерства инфраструктуры и регионального развития. Мариан считает, что объединение может повысить эффективность работы центральной администрации. В качестве примера он привел объединение программ поддержки бизнеса под эгидой Организации развития предпринимательства.

Согласно рассматриваемым правительством планам, реформа может предусматривать также сокращение численности персонала как минимум на 10%, уменьшение бюджетов отдельных структур и, в некоторых случаях, ликвидацию учреждений.

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Источник
rupor.md logorupor
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