moldova1.md
19 Мая 2026, 22:14
2 780
В Молдове изменят систему сельхозсубсидий: выплаты будут выдавать авансом

С этого года фермеры смогут получать финансирование авансом на основе заранее утверждённых инвестиционных проектов, сообщили в Агентстве по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA).

Новая система заменит действующую модель постинвестиционных выплат и, по словам представителей ведомства, позволит ускорить процедуры и сделать их более гибкими, передает moldova1.md

В AIPA пояснили, что фермеры будут разрабатывать инвестиционные проекты с чёткими показателями эффективности, после чего государство заранее резервирует финансирование. Подавать заявки после завершения инвестиций больше не потребуется.

Также планируется отказаться от ограниченных списков допустимого оборудования — будут поддерживаться все современные технологии без необходимости регулярного изменения нормативной базы.

Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности намерено завершить разработку новой системы до конца мая, а первые конкурсы на финансирование могут быть объявлены уже в июне.

Общий объём средств, предусмотренных для аграрного сектора в рамках Плана роста и реформ, составляет около 628 млн леев. Из них 500 млн леев направят на поддержку молодых фермеров, стартапов и хозяйств площадью до 10 гектаров.

Часть средств также выделят на программы LEADER и меры по обеспечению здоровья и благополучия животных и растений.

В AIPA уточнили, что для ряда направлений, включая пчеловодство и свиноводство, новые условия финансирования применяться не будут, однако для пчеловодов сохранятся альтернативные формы поддержки.

Источник
moldova1.md
